بايدن يبلغ السوداني بعدم تعامله مع

2022/11/16 | 23:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمةكشفت شبكة اكسيوس الإسرائيلية عن حصولها على معلومات تؤكد ابلاغ الولايات المتحدة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني "مراقبتها حكومته عن كثب" فيما يتعلق بالتعاملات التي تجريها مع ايران. وبينت الشبكة في تقرير نشرته في السادس عشر من نوفمبر الحالي وترجمته (بغداد اليوم)، ان مصادر مطلعة كشفت لها ان البيت الأبيض ابلغ السوداني عبر سفيرته في العراق الينا رومانفسكي، ان البيت الأبيض "يراقب حكومة السوداني عن كثب وسيقوم بالحكم على تصرفاتها وسلوكياتها بشان ايران في الفترة المقبلة".وتابعت "السفيرة اكدت للسوداني أيضا ان الإدارة الامريكية قررت ان تمنح السوداني وحكومته فرصة من خلال دعمها المباشر حتى تضع حكمها النهائي عليها بناء على سلوكها للمرحلة المقبلة"، على حد وصفها. الشبكة المتمركزة في الولايات المتحدة والمعنية بمتابعة الشؤون الاستخباراتية، اكدت أيضا عبر مصادرها، ان الإدارة الامريكية أبلغت السوداني رسميا "رفضها التعامل" مع كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، ومدير مكتبه الخاص ربيع نادر لارتباطهم بــ "منظمات موضوعة على قائمة الإرهاب الامريكية"، مشيرة الى حزب الله وعصائب اهل الحق خلال تقريرها.تقرير الشبكة اكد أيضا ان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "باتت قلقة من عدم قدرة السوداني على التحكم بالفصائل المسلحة المرتبطة بايران في العراق، وستصدر تقييم داخلي قريبا حول تاثير الإيرانيين على سلوكيات حكومته"، على حد وصفها.

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