شرطة البصرة تكشف حقيقة نزاع عشائري في

2022/11/16 | 23:45 - المصدر: السومرية نيوز

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نفت قيادة شرطة محافظة البصرة، الأربعاء، وجود نزاع عشائري في ناحية الشرش.

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