2022/11/16 | 23:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يحيى السنبل: التاثير الامريكي على العراق تراجع امام الايراني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 8MO1Nq4A2AU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يحيى السنبل: التاثير الامريكي على العراق تراجع امام الايراني | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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