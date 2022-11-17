السنغال تكشف موقف ساديو ماني من المشاركة في أولى مباريات مونديال قطر

2022/11/16 | 23:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موقف اللاعب ساديو ماني من المشاركة مع منتخب بلاده أمام هولندا، في افتتاح مباريات الفريق في نهائيات كأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

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