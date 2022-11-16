الاستثمار النيابية تقترح الية للقضاء على ابتزاز المستثمرين في دوائر الدولة

2022/11/16 | 23:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا نائب رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تفعيل النافذة الواحدة للمستثمرين للتخلص من الفساد والابتزاز الذي يتعرضون له في دوائر الدولة.

وقال السعبري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ’’نأمل من السوداني تحقيق وعوده التي اطلقها في برنامجه الحكومي، لدعم القطاع الخاص وتفعيل المشاريع الاستثمارية، ومحاربة الفساد عبر اجراءات شفافة وغير قابلة للمساومة من ضعاف النفوس في دوائر الدولة، وعليه نطالبه بتفعيل الية النافذة الواحدة للمستثمرين، للتخلص من هدر الوقت والابتزاز الذي يمثل الفساد الفاحش والمعرقل لحركة التنمية‘‘.

واضاف، ’’على الرغم من ان السوداني اعلن رسميا في منهاجه الحكومي تقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص والاستثماري عبر تذليل جميع العقبات التي تحول دون تطوره، ولاسيما في اجراء اصلاحات جوهرية في القطاع المصرفي، وزارة المالية، ودائرة عقارات الدولة، ووزارة الزراعة‘‘.

وبين السعبري، ’’بأن المستثمرين في هذه الدوائر يتعرضون الى الكثير من التاخير في الاجراءات والروتين الاداري المعقد، لذا نجدد التذكر لرئيس الوزراء بالاسراع في اقرار النافذة الواحدة وعدم تأجيلها، لضرورتها في تحسين واقع المشاريع الاستثمارية في البلاد، وبما ينسجم مع مشروعه الحكومي‘‘.

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