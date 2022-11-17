محافظ صلاح الدين ينفي تعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس

2022/11/17 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

نفى مكتب محافظ صلاح الدين، الخميس، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة بسبب هطول امطار.

وقال المكتب في بيان، "تناقلت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً غير صحيحة عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في مدن المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الساعات الماضية".

واضافت، أن "الخبر غير صحيح واليوم الخميس يعتبر دواما رسميا".

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