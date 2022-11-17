2022/11/17 | 00:35 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: r9M08_1-U_s

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كيف هجم داعش على المشلب في الضلوعية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. كيف هجم داعش على المشلب في الضلوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).