2022/11/17 | 01:10 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dAVqanQoiJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب هادي السلامي عن التعاون مع المؤسسات الدولية) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مقابلة مع عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب هادي السلامي عن التعاون مع المؤسسات الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).