تفاعلات ساعة المسلة: تسويات تسهّل فرار الفاسدين..و العراقيون يترقبون أفعالا.. لا أقوالا

2022/11/17 | 01:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية، الأربعاء 11/16/2022 النائب عن دولة...

ظهرت المقالة تفاعلات ساعة المسلة: تسويات تسهّل فرار الفاسدين..و العراقيون يترقبون أفعالا..



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