2022/11/17 | 01:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -C2pglGykwc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هرمون يزيد خطر السرطان عند النساء) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هرمون يزيد خطر السرطان عند النساء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).