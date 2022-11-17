2022/11/17 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اتهام اسرائيلي لطهران بمهاجمة ناقلة نفط في خليج عُمان دبي (أ ف ب) – بيروت – لندن -الزمان تسعى إيران لخطف أو قتل أشخاص يقيمون في المملكة المتحدة تعتبرهم «أعداء النظام»، وفق ما أعلن مدير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني «إم آي5» الأربعاء، مشيرا إلى الكشف عن 10 خطط على الأقل من هذا النوع خلال […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير جهاز أم آي 5:إيران تسعى لـخطف أو قتل معارضين في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير جهاز أم آي 5:إيران تسعى لـخطف أو قتل معارضين في بريطانيا ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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