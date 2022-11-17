مدير‭ ‬جهاز‭ ‬أم‭ ‬آي‭ ‬5‭:‬إيران‭ ‬تسعى‭ ‬لـخطف أو‭ ‬قتل‭ ‬معارضين‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭  ‬

2022/11/17 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهام‭ ‬اسرائيلي‭ ‬لطهران‭ ‬بمهاجمة‭ ‬ناقلة‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬خليج‭ ‬عُمان دبي‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭ – ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬ تسعى‭ ‬إيران‭ ‬لخطف‭ ‬أو‭ ‬قتل‭ ‬أشخاص‭ ‬يقيمون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬تعتبرهم‭ ‬‮«‬أعداء‭ ‬النظام‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬مدير‭ ‬جهاز‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الداخلية‭ ‬البريطاني‭ ‬‮«‬إم‭ ‬آي5‮»‬‭ ‬الأربعاء،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬10‭ ‬خطط‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬خلال‭ […]

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