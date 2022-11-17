2022/11/17 | 01:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام لم يفلح البلد منذ سنوات عدة برياضة فردية أو فرقية، على مستوى عربي أو إقليمي أو عالمي، والامل معقود على بطولة “خليجي البصرة” لعل فيها استرداداً للصورة العراقية المثابرة في بطولات كرة القدم. يوم صعد المنتخب العراقي الى بطولة كأس العالم في مونديال المكسيك العام 1986، كان المرشحون للتصفيات النهائية ستة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( العراق قبل كأس العالم وبعده) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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