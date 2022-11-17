‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬وبعده

2022/11/17 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ لم‭ ‬يفلح‭ ‬البلد‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬عدة‭ ‬برياضة‭ ‬فردية‭ ‬أو‭ ‬فرقية،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عربي‭ ‬أو‭ ‬إقليمي‭ ‬أو‭ ‬عالمي،‭ ‬والامل‭ ‬معقود‭ ‬على‭ ‬بطولة‭ ‬“خليجي‭ ‬البصرة”‭ ‬لعل‭ ‬فيها‭ ‬استرداداً‭ ‬للصورة‭ ‬العراقية‭ ‬المثابرة‭ ‬في‭ ‬بطولات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭.‬ يوم‭ ‬صعد‭ ‬المنتخب‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬المكسيك‭ ‬العام‭ ‬1986،‭ ‬كان‭ ‬المرشحون‭ ‬للتصفيات‭ ‬النهائية‭ ‬ستة‭ […]

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