القضاء الإيراني يصدر ثلاثة أحكام إضافية بإعدام متظاهرين

2022/11/17 | 01:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أصدر‭ ‬القضاء‭ ‬الإيراني‭ ‬ثلاثة‭ ‬أحكام‭ ‬إضافية‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬مرتكبي‭ ‬‮«‬أعمال‭ ‬شغب‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬موقع‭ ‬إخباري‭ ‬رسمي‭ ‬الأربعاء،‭ ‬ليرتفع‭ ‬الى‭ ‬خمسة‭ ‬عدد‭ ‬العقوبات‭ ‬القصوى‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالاحتجاجات‭ ‬التي‭ ‬أعقبت‭ ‬وفاة‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭.‬وشهد‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مدن‭ ‬ايرانية،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬متظاهرون‭ ‬يحتجّون‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ […]

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