التجار أم الفلاحون؟ الحكومة تتدخل لحل أزمة الأرز في مصر

2022/11/17 | 01:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، اعتبار سلعة الأرز منتجا استراتيجيا في تطبيق أحكام قانون حماية المستهلك، وذلك بسبب أزمة نقص سلعة الأرز وارتفاع أسعاره بشكل كبير في الأسواق.

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