كريستيانو رونالدو يغيب عن المواجهة الودية مع نيجيريا.. ومدرب البرتغال يوضح السبب

2022/11/17 | 01:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يغيب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن المواجهة الودية التي تجمع منتخب البرتغال مع نظيره النيجيري، مساء يوم الخميس، ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في قطر، وذلك بسبب المرض.

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