ما حقيقة وجود “فيتو” أميركي على وزراء بحكومة السوداني؟

2022/11/17 | 01:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / نفى مصدر حكومي، اليوم الخميس، أنباء وجود “فيتو” أميركي على وزراء بحكومة محمد شياع السوداني.وقال المصدر، لوكالة إيرث نيوز، أنه “لا صحة لما يشاع عن إيصال الأميركيين رسائل للسوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء”.وأضاف، أنه “من يشيع هكذا أخبار له مآرب أصبحت واضحة ومكشوفة للجميع”.وتابع المصدر، أن “أغلب المسؤولين […]

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