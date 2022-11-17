2022/11/17 | 02:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إيلون ماسك، الأربعاء، إنه يتوقع تقليص دوره في إدارة شركة تويتر والعثور في نهاية المطاف على قائد جديد للإمساك بزمام الأمور في شركة التواصل الاجتماعي، مضيفا أنه يأمل في إتمام عملية إعادة الهيكلة التنظيمية هذا الأسبوع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك: سأجد قائدا جديدا لتويتر) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك: سأجد قائدا جديدا لتويتر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).