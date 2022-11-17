القيادة المركزية الأمريكية: مسيرة إيرانية هاجمت ناقلة النفط قبالة سواحل عُمان

2022/11/17 | 03:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الأربعاء، إن طائرة بدون طيار إيرانية الصنع من طراز "شاهد" شنت، في وقت سابق من الأربعاء، هجوما على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان.

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