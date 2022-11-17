اندلاع حريق كبير داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

2022/11/17 | 03:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اندلع حريق كبير، داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي.

وقال مصدر أمني لـ”تقدم” إن “حريقاً كبيراً أندلع داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي”.

وأضاف أن “السلطات في المطار وجهت بإخلاء الصالة ومقترباتها فوراً”.

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