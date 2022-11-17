2022/11/17 | 03:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألغيت مباراة المنتخب الوطني بكرة القدم أمام نظيره الكوستاريكي بشكل رسمي.

وقال مراسل “تقدم” إن الوفد الكوستاريكي لم يدخل للأراضي العراقية بسبب رفضه ختم جوازت السفر بختم دخول العراق.

وأضاف أن الوفد الكوستاريكي قرر العودة إلى الكويت وتم إلغاء المباراة بشكل رسمي.

وكان من المفترض أن تقام المباراة على ملعب البصرة الدولي عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا رسمياً) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إلغاء مباراة العراق وكوستاريكا رسمياً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).