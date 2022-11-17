بايدن يهنئ الجمهوريين لفوزهم بأغلبية مجلس النواب

2022/11/17 | 04:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأربعاء، الحزب الجمهوري على فوزه بالأغلبية في مجلس النواب مؤكدا أنه "على استعداد للعمل مع الجمهوريين في مجلس النواب لتحقيق نتائج للأسر العاملة".

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