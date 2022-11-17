2022/11/17 | 04:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز الحزب الجمهوري الأمريكي بأغلبية مجلس النواب، يوم الأربعاء، فيما هنأ الرئيس جو بايدن زعيم الجمهوريين في المجلس كيفن مكارثي على الفوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجمهوريون يفوزون بأغلبية مجلس النواب الأمريكي.. وبايدن يعلق) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجمهوريون يفوزون بأغلبية مجلس النواب الأمريكي.. وبايدن يعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).