2022/11/17 | 04:50 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EVrrXrVUtMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصالحي: ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية بخصوص النازحين هو السبب الرئيسي في عدم إغلاق ملف النزوح) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصالحي: ضعف التنسيق بين المؤسسات الحكومية بخصوص النازحين هو السبب الرئيسي في عدم إغلاق ملف النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).