مونديال قطر.. هل يحطم ميسي أرقام مارادونا القياسية؟

2022/11/17 | 04:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن مكانة، ليونيل ميسي، محفوظة في تاريخ كرة القدم، إلا أن الأرجنتينيين يتطلعون إلى اللحظة التي يحطم فيها النجم أٍرقام الأسطورة، دييغو مارادونا.

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