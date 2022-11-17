تقليص ساعات العمل بالخليج

2022/11/17 | 05:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقة حديث الخليج سلطت الضوء على واقع العمل في منطقة الخليج بين الحقوق و الواجبات

حيث جمع الآراء من المؤيدين لزيادة عدد ساعات الدوام مع يوم عطلة إضافي في نهاية الأسبوع و بين الرافضين لهذا التوجه

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