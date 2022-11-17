نشوب حريق داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

2022/11/17 | 06:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نشب حريق كبير، داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي.وقال مصدر أمني لـ”ايرث نيوز” إن “حريقاً كبيراً أندلع داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي”.وأضاف أن “السلطات في المطار وجهت بإخلاء الصالة ومقترباتها فوراً”.

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