رئيس الأركان الأمريكي: محاولاتي للتحدث مع نظيري الروسي عقب سقوط الصاروخ في بولندا

2022/11/17 | 06:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، يوم الأربعاء، إنه حاول التحدث مع نظيره الروسي فاليري غيراسيموف، يوم الثلاثاء، في أعقاب سقوط صاروخ في بولندا، لكن "المحاولات لم تنجح".

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