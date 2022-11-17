مونديال قطر.. منتخبان في طليعة المرشحين للفوز من خارج القارة العجوز

2022/11/17 | 08:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن الاحتكار الاوروبي لكأس العالم في كرة القدم سينكسر بعد عقدين من الزمن، أقله في أعين مدربين ولاعبين ومحللين يرون في منتخبَي البرازيل والارجنتين أبرز المرشحين لتحقيق المجد في قطر، بحسب فرانس برس.

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