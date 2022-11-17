انطلاق الصفحة الأولى من عملية

2022/11/17 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الموصل

انطلقت، اليوم الخميس، الصفحة الاولى من عملية الارادة الصلبة في الموصل.

وقالت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم), إن "عمليات نينوى للحشد الشعبي مع الجيش والشرطة والوكالات الامنية اطلقت الصفحة الأولى من عملية الإرادة الصلبة الثامنة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب وشرق وغرب وشمال الموصل".

واضافت، ان "قوات الحشد الشعبي شاركت بـ ٦ محاور ضمن نطاق العمليات لتعقب فلول داعش وتدمير مخابئه".

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