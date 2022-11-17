بعد الغاء مباراة العراق وكوستاريكا في البصرة.. توضيح من الاخير حول رفض التأشيرة العراقية

2022/11/17 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت مسؤولة الاتصال في الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم جينا إسكوبار، اليوم الخميس، الغاء مباراة العراق وكوستاريكا الودية بسبب ما وصفته "إصرار السلطات العراقية على ختم جوازات الوفد"، مشيرة إلى وجود مفاوضات مسبقة على عدم القيام بذلك.

وقالت لصحيفة LA NACION الكوستاريكية، وتابعته (بغداد اليوم)، إن إلغاء المباراة جاء بسبب "عدم امتثال السلطات العراقية"، مشيرة إلى "إلغاء الاتفاق مع الاتحاد العراقي وعاد المنتخب الكوستاريكي إلى الكويت".

وأضافت: "نحن ننتظر إعادة التجهيزات الرياضية الموجودة في الأراضي العراقية التي دخلت إلى هناك قبل وصول الوفد".

وبينت أنه "تم التوصل مع الحكومة العراقية في البداية على عدم ختم الجوازات لأنها قد تسبب بعض المشاكل المستقبلية مع بلدان أخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية"، موضحة أن "أشخاص من الوفد سافروا قبل يومين إلى العراق واجتازوا الحدود دون أي مضايقات لكن اليوم الوضع تغير".

وأشارت إلى أن "معسكر المنتخب الكوستاريكي في الكويت دفعه الاتحاد العراقي وبلغت قيمته نصف مليون دولار"، مبينة أن "الوفد عاد إلى الكويت وسيغادر يوم غد إلى قطر للمشاركة في كأس العالم".

من جانبه قال رئيس الاتحاد الكوستاريكي في تصريحات له بعد عودته الى الكويت، "قررنا رفض الدخول الى البصرة لأن جوازات سفرنا كانت ستختم بالختم العراقي، الأمر الذي سيؤثر علينا في رحلاتنا الأخرى"، موضحا "لدينا عقد موقّع مع شركة، وفينا بالتزاماتنا ، لكنهم فشلوا في الامتثال للشرط الذي تم تحديده منذ اليوم الأول".

وأضاف: "انا و 66 شخصا عبرنا الحدود الكويتية ولكن لم يكن أحد يشعر بالراحة خاصة بعد ان وصلنا الى الحدود العراقية، كما أخبرنا المدرب انه يريد العودة ولا يريد خوض المباراة بعد الشكوك بانعدام الأمن وانعدام الثقة، وحتى اللاعبين طلبوا العودة" وفق زعمه.

وتابع قائلا: لدي بريد إلكتروني يؤكد فيه متعهد المباراة "ريكاردو" أنه لن يكون لدينا أي مشكلة في الختم، لكنه كان مختلفًا عما وجدناه هناك، هذه أشياء خارجة عن سيطرتنا".

وأشار، الى انه "كنا معاً حتى النهاية حيث قرر الجميع العودة بما فيهم المدرب وهذا دليل على وحدتنا" حسب قوله.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم مباراة ودية هي الأولى له بقيادة المدرب الجديد الاسباني خيسوس كاساس أمام منتخب كوستاريكا، عند الساعة الخامسة مساء اليوم على ملعب "جذع النخلة" في محافظة البصرة، وهي ثالث مبارياته الودية.

وأظهرت السلطات العراقية منذ أيام التزاما كاملا لإنجاح المباراة، لا سيما بعد استقبالها أمس الأربعاء وفدا من كوستاريكا للإطلاع على جاهزية الملعب والفندق.

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