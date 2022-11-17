تيك توك يثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي الاميركي

2022/11/17 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني قال رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كريستوفر راي، إنه قلق للغاية بشأن تهديد الأمن القومي المتصور الذي يشكله تطبيق تيك توك .وأكد راي لأعضاء لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب أنه […]

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