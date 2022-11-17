2022/11/17 | 09:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني في التعاملات الآسيوية المبكرة بأكثر من 1%، اليوم الخميس، مع تراجع المخاوف بشأن التوترات الجيوسياسية وزيادة أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين مما زاد من مخاوف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط بسبب ارتفاع اصابات كورونا في الصين المركز الخبري الوطني.

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