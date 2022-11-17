أرامكو السعودية تضخ سبعة مليارات دولار في أكبر استثمار للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية

2022/11/17 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو يوم الخميس إنها تخطط لاستثمار سبعة مليارات دولار في مصنع وحدة تابعة لها في كوريا الجنوبية في مدينة أولسان الساحلية لإنتاج المزيد من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة.

وذكرت أرامكو في بيان أن المشروع، الذي يحمل اسم شاهين، هو أكبر استثمار للشركة السعودية في الدولة الآسيوية لتطوير واحدة من أكبر مصافي التكسير البخاري المتكاملة للبتروكيماويات في العالم.

وتمتلك أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) أكثر من 63 بالمئة من شركة التكرير الكورية الجنوبية إس أويل.

وقالت أرامكو إن بناء المصنع الجديد سيبدأ في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026.



وستبلغ طاقته الإنتاجية 3.2 مليون طن سنويا، إلى جانب منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة.

ومن المتوقع أن تقوم وحدة التكسير البخاري بمعالجة المنتجات الثانوية الناتجة عن معالجة الخام، بما في ذلك النفتا والغازات الثانوية، لتصنيع الإيثيلين، ومن المتوقع أيضا أن تنتج البروبيلين والبوتادين والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى.

وقالت أرامكو إنه عند الانتهاء من المشروع، قد يتضاعف إنتاج إس أويل الكيماوي من حيث الحجم إلى 25 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي أمين الناصر في البيان إن نمو الطلب العالمي على البتروكيماويات (TADAWUL:2310) "من المتوقع أن يتسارع مدفوعا جزئيا بارتفاع الاستهلاك من الاقتصادات الناشئة في آسيا".

وأضاف أن المشروع في وضع جيد لتلبية الطلب المتزايد من الصناعات الآسيوية.

يأتي الإعلان عن المشروع بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية يوم الخميس.

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