السعودية.. وفاة امرأة وطفلتها غرقا

2022/11/17 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت سيدة سعودية وطفلتها مصرعهما غرقا، في شاطئ البحر بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية، مساء الأربعاء.

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