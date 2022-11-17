ألمانيا: لا دوافع سياسية وراء حريق مركز اللاجئين

2022/11/17 | 09:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال محققون الأربعاء إن الحريق الذي أتى على مبنى يستقبل لاجئين أوكرانيين في شمال ألمانيا الشهر الماضي، لا يبدو أنه مدفوع بأسباب سياسية.

وكانت شكوك قد أثيرت بهذا الصدد بعدما زارت دورية من الشرطة المركز قبل الحريق بعد اكتشاف صليب معقوف مرسوم على الباب.

ولكنّ المدّعين العامين في مكلنبورغ-فوربومرن قالوا الأربعاء إنه ليس هناك دافع سياسي واضح.

وأضافوا أنه قبض على إطفائي يبلغ 32 عاماً يشتبه في أنه أشعل 3 حرائق أخرى في المنطقة.

واندلع الحريق في بلدة غروس سترومكيندورف ليل 19 أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت الشرطة إن سكان المبنى وسقفه من قش تمكنوا من الخروج دون أن يصابوا بأذى.

واستقبلت ألمانيا حوالى مليون لاجئ من أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

وفي حادث مشابه، أتى حريق على مركز يستقبل أوكرانيين في أبولدا مطلع أكتوبر (تشرين الأول).

ولكن المبنى كان خالياً وقت الحريق.



وبعدما قال المحققون إنه يمكن أن يكون متعمداً، باتوا يرجحون أن الحريق عرضي.

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