دراسة: تدخين الماريجوانا قد يتسبب بتلف رئتي المدخنين

2022/11/17 | 09:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصلت دراسة جديدة إلى أن تدخين الماريجوانا أثناء تدخين التبغ قد يتسبب بضرّر الجهاز التنفسي.

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