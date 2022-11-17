العراق يخطط لرفع إنتاج النفط إلى 7 ملايين برميل يوميا في 2027

2022/11/17 | 10:06 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس شركة تسويق النفط الحكومية العراقية (سومو) علاء الياسري إن العراق يخطط لزيادة طاقته الإنتاجية من النفط إلى نحو 7 ملايين برميل يوميا في عام 2027.

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