2022/11/17 | 10:07 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 17 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أصدر رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، 17 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة السوداني يشدد على محاسبة المتسببين بهدر المال العام أولاً على المسلة.

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