2022/11/17 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد العالمي للاعبي كرة القدم، اليوم الخميس، خدمة تهدف إلى حماية لاعبي كأس العالم من الإساءة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال البطولة.ووفق وكالة أسوشيتد برس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفيفا يطلق خدمة لحماية لاعبي كأس العالم من الإساءة المركز الخبري الوطني.

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