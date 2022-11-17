2022/11/17 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال لقاء جمعه مع محافظ بغداد، عددا من التوجيهات بينها إعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل العاصمة بغداد.وقال مكتب السوداني، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني يصدر عدة توجيهات بينها إعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل بغداد المركز الخبري الوطني.

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