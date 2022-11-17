السوداني يزور مطار بغداد للوقوف على اسباب حريق صالة نينوى-عاجل

2022/11/17 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر أمنى، اليوم الخميس، بزيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى مطار بغداد الدولي لمعرفة أسباب اندلاع الحريق فيه.

وقال المصدر ل (بغداد اليوم)، إن " رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يجري زيارة لمطار بغداد الدولي، لتفقد مكان الحريق الذي اندلع فجر اليوم، ولمعرفة أسباب اندلاع الحرائق في المطار".

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