2022/11/17 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

إذا كنت ممن يستخدمون هاتفا ذكيا، فمن الوارد أن تكون منزعجا من عدم قدرة تفعيل تطبيق واتساب على أكثر من الجهاز، لكن هذه المشكلة ستصبح جزءا من الماضي عما قريب، بفضل ميزة "ثورية".

وبحسب موقع "WABetaInfo"، الذي يتابع أخبار "واتساب "أولًا بأول، فإن التطبيق يختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين باستخدام نفس الحساب على ما يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت نفسه.

الميزة الجديدة تسمى "الوضع المصاحب"، وتم تفعيلها لبعض مستخدمي أحدث إصدار تجريبي من "واتساب" (2.22.24.18)، فعندما يقوم المستخدم بتثبيت التطبيق على هاتف جديد سيظهر الخيار في قائمة النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا مما يتيح له الارتباط بجهاز آخر عبر رمز الاستجابة السريعة.

إعادة هيلكة

يقول خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، إن "تلك الميزة لا يمكن فصلها عن مشهد أوسع تشهد فيه شركة "ميتا" المالكة لمواقع "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" ما يشبه إعادة الهيكلة، بعدما واجهت انحدارًا في السنوات الأخيرة بسبب ما طالتها من اتهامات بانتهاك الخصوصية وانتشار المعلومات المزيفة.

وأوضح أن العوامل المذكورة جعلت مستخدمين كثرا يعزفون عن تطبيقات شركة "ميتا" وخدماتها بالتزامن مع بروز تطبيقات أخرى نجحت بشكل أكبر في مواكبة التسارع التكنولوجي كـ"تيك توك"".

وأكد رمزي أن "تلك الميزة هي قلب فلسفة شركة "ميتا" الجديدة، والتي تعيد توجيه فرقها التقنية وطاقتها نحو التراسل المباشر (واتساب وماسنجر) بديلًا عن التواصل الاجتماعي (فيسبوك وإنستغرام)، في وقت تشير الأبحاث والإحصائيات إلى أن المستخدمين ينتقلون من شبكات التواصل الاجتماعي إلى خدمات التراسل الفوري".

بُعد آخر، لا يقل أهمية، يتحدث عنه رمزي وهو رغبة "واتساب" في كسب المنافسة مع منافسيه (تليغرام- سيغنال- فايبر) بالضربة القاضية، عبر إطلاق خصائص جديدة يتفرد بها عن باقي منافسيه، ومن ثم يكون التطبيق الأكثر جذبًا للمستخدمين، وبالتالي الأكثر درًا للأرباح، والأخيرة هي مربط الفرس بالنسبة لأي شركة تكنولوجية".

وميزة "الوضع المصاحب" ليست جديدة بالكامل، بل هي نفسها التي تتيح للمستخدم ربط إصدار سطح المكتب من "واتساب" بالهاتف الذكي.

ويصاحب تلك الميزة الجديدة مزايا أخرى، حيث بإمكان المستخدم فتح جميع رسائله وملفاته على واتساب بغض النظر عن الجهاز الذي يفتح منه التطبيق.

يرى خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بالجامعة الأميركية في القاهرة، فادي رمزي، أن تحقق الميزة الجديدة نجاحًا كبيرًا، وأن تجذب إلى واتساب مستخدمين جددا من تطبيقات منافسة، وأن يزداد عدد ساعات النشاط على التطبيق.

كما يتوقع رمزي، أن يتم تعميم الميزة الجديدة على جميع المستخدمين قريبًا، وأن يطلق واتساب مزايا أخرى.

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