السوداني يوجه محافظ بغداد بإعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع العاصمة

2022/11/17 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، مع محافظ بغداد محمد جابر العطا نقص الخدمات ومعالجة المشاريع المتلكئة.

وقال المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداداليوم)، إنه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اجتماعاً ضمّ محافظ بغداد محمد جابر العطا، والمديرين العامين ورؤساء الأقسام في المحافظة"، مبيناً أن "محافظ بغداد في مستهل الاجتماع قدم إيجازاً عن عمل المحافظة، والخدمات التي تقدمها، وأهمّ المشاكل والمعوّقات التي تواجه المشاريع الخدمية والاستثمارية، وحالت دون تقديم الخدمات المطلوبة في مناطق أطراف بغداد، كذلك الإشارة الى أهمّ المشاريع القادمة التي تعتزم المحافظة تنفيذها في المناطق الواقعة ضمن نطاق مسؤوليتها".

وشدد السوداني بحسب البيان على "ضرورة تغيير الواقع الخدمي الحالي لمحافظة بغداد وفق رؤية جديدة، وأن يجري ترتيب الأولويات حسب حاجات المواطنين، والتركيز على مشاريع البُنى التحتية المتمثلة بمشاريع الصرف الصحي وتوفير المياه الصالحة للشرب"، مؤكداً "عدم وجود أيّ مبرر أمام الجهاز الخدمي لمحافظة بغداد لكي يشكو المواطنون من النقص الحاد للخدمات الأساسية".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بضرورة وضع خطط سريعة لمعالجة مشاكل تقديم الخدمات الملحّة للمواطنين"، مشيراً الى أن "الاجتماع شهد مناقشة المشاريع الخدمية المتلكئة، وأسباب التأخير، من بينها مشاريع بوابات بغداد والمستشفيات والمدارس"، فيما شدد السوداني على "محاسبة المتسببين بهدر المال العام في تلك المشاريع"، مؤكداً أن "الحكومة تدرك جيداً حجم الأزمات والمشاكل التي يشكو منها المواطنون، ولديها تشخيص لمواقع الخلل، وهي عازمة على إيجاد المعالجات، وفق خطط فنية مدروسة".

ووجه رئيس مجلس الوزراء "محافظ بغداد بإعادة النظر في الكلُف المالية لمشاريع مداخل بغداد من خلال لجنة تدقيق متخصصة".



فيما وجّه ايضاً "وزارة التخطيط بحسم فارق سعر الصرف لمشاريع المستشفيات في بغداد، واعتبارها من أولى الأولويات".

وأوعز السوداني الى "الوزارة أيضاً بحصر الشركات المحلّية التي نفّذت مشاريع المجاري في المحافظات كافة، وتميّزت في الإنجاز بتأييد من الجهات المستفيدة، لغرض دعوة هذه الشركات لتنفيذ مشاريع مجاري محافظة بغداد"، داعياً "هيئة النزاهة بمتابعة بيان أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية بناءً على تقرير ديوان الرقابة المالية لمشروع تأهيل وتطوير مستشفى النعمان، وإحالة موظفي النزاهة المقصرين الى التحقيق".

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