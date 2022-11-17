بعد تكرار الحرائق.. السوداني والشمري يصلان مطار بغداد (صور)

2022/11/17 | 10:18 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، الى مطار بغداد الدولي، بعد اندلاع حريق الثاني من نوعه خلال أسبوع.

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