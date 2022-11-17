حريقان في مطار بغداد خلال 48 ساعة... ولا اصابات

2022/11/17 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني ان "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق كبير اندلع داخل صالة نينوى للمسافرين المكونة من طابقين فجر هذا اليوم الخميس وبمشاركة 15 فرقة إطفاء متخصصة وأخرى سانده بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان.

وأوضحت المديرية، في بيان، أن فرق الدفاع المدني استنفرت وأخمدت الحريق الذي اندلع في الطابق الأرضي لصالة VIP وعدد من مكاتب السفر واضطرت إلى كسر الأقفال والدخول لتلك المكاتب المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية.

على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل صالة المطار بادئ الأمر.

من جانبها، أفادت إدارة مطار بغداد الدولي بأن الحريق الذي أندلع في صالة نينوى في المطار تمت السيطرة عليه من قبل العاملين في المطار وفرق الدفاع المدني، مؤكدة "لا توجد خسائر بشرية الا بعض الخسائر المادية الطفيفة".

وأكدت في بيان ان جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ومغادرة الرحلات المجدولة لاسيما اسطنبول، المدينة المنورة ، اربيل ، البصرة ، مطار صبيحة، مشيرة في ذات الوقت إلى تأخير بعض الرحلات الجوية للمسافرين.

وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق.

ونشب حريق كبير، فجر اليوم الخميس، في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، الثلثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

وافادت مصادر امنية ان التحقيقات الأولية تظهر أن أسباب الحريق نتيجة وجود أعمال (لحيم) داخل كافتيريا في صالة المغادرين وتطاير الشرر الامر الذى ادى الى اندلاع الحريق.

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