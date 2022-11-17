الثاني خلال أيام.. حريق جديد في مطار بغداد الدولي

2022/11/17 | 10:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخمدت مديرية الدفاع المدني العراقية حريقا التهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي المكونة من طابقين.

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