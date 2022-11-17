انقلبت على ساقيها بكامل ثقلها.. كاميرا ترصد لحظة إنقاذ امرأة علقت تحت سيارة محترقة

2022/11/17 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استطاع رجال الشرطة وفريق الإنقاذ بقسم الإطفاء في مدينة ليوود بولاية كنساس الأمريكية من إنقاذ امرأة محاصرة تحت سيارة دفع رباعي انقلبت على ساقيها فيما كانت تحترق.

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