2022/11/17 | 10:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 7 ساعات

اندلاع حريق كبير داخل صالة نينوى في مطار بغداد الدولي

منذ 14 ساعة

وزير الداخلية يصدر أمراً بنقل 200 موظف

منذ 15 ساعة

قائد شرطة بغداد: المتسولون “قنابل موقوتة” وفاقدي الاهلية عرضة لضعاف النفوس

منذ 20 ساعة

الاستخبارات العسكرية تطيح بثلاثة ارهابيين حاولوا الدخول إلى مدينة الرمادي

منذ 23 ساعة

القبض على الهارب الأخير من سجن بابل

منذ 23 ساعة

الأمن الوطني يلقي القبض على (10) متاجرين بالمخدرات

منذ 24 ساعة

الـنزاهـة تؤلـف هيئة عليـا للتحقـيق بقضـايا الفـساد الكبـرى والهامة

منذ يوم واحد

السجن لمدة (15) سنة بحق إرهابي عن جريمة اطلاق صواريخ على منطقة المنصور

منذ يوم واحد

نشوب حريق في حافلة تنقل زوار إيرانيين في النجف الأشرف

منذ يوم واحد

انطلاق عملية أمنية في صلاح الدين

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الأمني تعلن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الأمني تعلن انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).