الإعلام الأمني تُعين أهداف المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة

2022/11/17 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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حددت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، أهداف المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة.

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