2022/11/17 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللواء رسول يعلن مقتل "ابو عيسى" مسؤول التفخيخ بداعش في قاطع الرمادي

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